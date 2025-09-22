Più di 400 artisti hanno aderito alla campagna No Music For Genocide per boicottare la musica in Israele mentre i Massive Attack lasciano Spotify

Fontaines DC, Amyl & The Sniffers e oltre 400 altri artisti hanno aderito alla campagna No Music For Genocide, mentre gli stessi Massive Attack, coinvolti nell’iniziativa, si sono impegnati a boicottare completamente Spotify. La nuova campagna è un’iniziativa di boicottaggio culturale che incoraggia artisti e titolari dei diritti a ritirare la propria musica dalle piattaforme di streaming in Israele in risposta al genocidio in corso a Gaza. Tra gli altri artisti che partecipano alla campagna, per lo più con etichette indipendenti, ci sono Rina Sawayama, MIKE, Primal Scream, Faye Webster, Kneecap e Japanese Breakfast. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

