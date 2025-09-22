Più del 70% dei cittadini non vuole i lupi in Alto Adige
Il 72% degli altoatesini vede negativamente il ritorno dei lupi e il 77% quello degli orsi. L’indagine ASTAT mostra ampio sostegno a regolamentazioni e prelievi mirati, con priorità alla tutela degli alpeggi e forte percezione di rischio, soprattutto verso l’orso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
