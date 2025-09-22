Più del 70% dei cittadini non vuole i lupi in Alto Adige

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 72% degli altoatesini vede negativamente il ritorno dei lupi e il 77% quello degli orsi. L’indagine ASTAT mostra ampio sostegno a regolamentazioni e prelievi mirati, con priorità alla tutela degli alpeggi e forte percezione di rischio, soprattutto verso l’orso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cittadini - vuole

Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «L'Europa vuole imporre nuove tasse a cittadini e imprese»

Conor McGregor vuole diventare presidente dell’Irlanda: il video virale è un appello ai cittadini

Cerca Video su questo argomento: Pi249 70 Cittadini Vuole