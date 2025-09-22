Piste ciclabili invase da moto ciclomotori e auto in sosta

Buongiorno, sono un ciclista palermitano e vi contatto per condividere un problema che riguarda l’intera rete ciclabile della città: moto e ciclomotori percorrono regolarmente le piste ciclabili, mentre le auto vengono spesso parcheggiate al loro interno. Io stesso percorro spesso il tratto da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it