Pisacane in vista dell’Inter | Dobbiamo gestire le energie ecco le mie scelte

Le parole di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, in vista della sfida contro l’Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa prima di Cagliari-Frosinone di Coppa Italia. L’allenatore si è proiettato già alla sfida contro l’ Inter. SFIDA CON IL FROSINONE – «Domani sarà una gara impegnativa dato il valore dell’avversario! Due giorni sono sufficienti per preparare una gara, poi le vittorie di aiutano a lavorare meglio dando entusiasmo ed energie. I miei giocatori avranno la consapevolezza giusta per mettere dentro alla gara quelle che gli richiederò. 🔗 Leggi su Internews24.com

