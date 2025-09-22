Pisa mai domo ma il Napoli fa festa | al Maradona è 3-2

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli supera il Pisa per 3-2 al Maradona al termine di una gara più combattuta del previsto. Gli uomini di Conte vanno avanti con Gilmour nel primo tempo, subiscono il pari di Nzola su rigore, ma nel finale alzano i giri e conquistano i tre punti grazie a Spinazzola e Lucca. Partita – Avvio equilibrato: al 3’ cross di Politano per McTominay, anticipato in area. Al 9’ episodio da moviola: Leris cade in area dopo un contatto con De Bruyne, l’arbitro viene richiamato al VAR, ma prima c’è un chiaro fallo di mano dello stesso Leris, quindi il gioco riprende senza rigore per il Pisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pisa mai domo, ma il Napoli fa festa: al Maradona è 3-2

Il Napoli ospita il Pisa lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Serie A 2025/26. Il monday night chiuderà la giornata con i campioni d’Italia di Antonio Conte chiamati a riscattare la sconfitta per 2- - facebook.com Vai su Facebook

