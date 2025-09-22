Pisa di Gilardino sfiora l’impresa con il Napoli al Maradona | 3-2 Gol di Nzola e Lorran Ora derby con la Fiorentina

Ha tremato, nel finale di partita, Antonio Conte: quando il Pisa prima ha pareggiato, con Nzola su rigore, il gol segnato nel primo tempo da Gilmour. Poi ha sbottato con i suoi, l'allenatore azzurro, quando Tramoni manda a lato solo davanti a Meret. Infine, sul 3-1, ossia dopo i gol di Spinazzola e Lucca, ha ingoiato amaro il secondo gol pisano segnato da Lorran. Patema fino allo scoccare del settimo di recupero. Napoli comunque vincitore, primo a punteggio pieno dopo 4 partite. Onore al merito. L'articolo Pisa di Gilardino sfiora l’impresa con il Napoli al Maradona: 3-2. Gol di Nzola e Lorran. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

