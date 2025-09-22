Pirelli non solo pneumatici Ecco la Lifestyle Collection 2025-2026
Pirelli e design, ovvero un matrimonio che si celebra da anni attraverso varie iniziative di alto profilo nella moda, nello sport e con il calendario. Insomma, siamo oltre – da tanti anni ormai – oltre al semplice pneumatico, ed ecco perché appunto la divisione Pirelli Design inaugura ufficialmente il progetto Lifestyle, che va ad affiancarsi alle altre due aree principali della divisione: il merchandising (che ha una linea dedicata al motorsport e all’heritage aziendale), e il licensing, che coinvolge collaborazioni con marchi di prestigio nei settori della nautica, dello sci, dell’orologeria e dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pirelli - pneumatici
Gli pneumatici che "parlano" con l'auto. Aston Martin adotterà la tecnologia Cyber Tyre di Pirelli
Pirelli Cyber Tyre, la tecnologia degli pneumatici intelligenti per le nuove Aston Martin
Pneumatici green, Pirelli e Continental guidano la corsa verso materiali sostenibili
PIRELLI Care: Molto più che pneumatici. PIRELLI Care è il nuovo servizio a portata di smartphone, che in occasione del cambio gomme ti aiuta ad acquistare e gestire i pneumatici Pirelli perfetti per il tuo stile di guida. Pirelli #PIRELLICare Scopri di più su pirel - facebook.com Vai su Facebook
Pirelli a Misano testa i pneumatici per la MotoGP. Piloti del Motomondiale in pista raccolgono dati per sviluppo #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Stile e dinamismo, debutta “Pirelli Lifestyle Collection 2025/26'; Le Pirelli da indossare; Pirelli design lancia la Lifestyle Collection 2025-2026.
Ecco la Pirelli Lifestyle collection 2025-2026 ispirata al brand - Pirelli Design amplia la propria collezione e lancia il progetto lifestyle, che si affianca alle altre due aree di business di questa divisione di Pirelli: il merchandising, con una linea dedicata al ... Lo riporta ansa.it
Pirelli Design lancia la Lifestyle Collection 2025-2026 - 2026 debutta in anteprima assoluta alla vigilia della Milano Fashion Week: un evento serale con DJ set e allestimenti dedicati, il 22 settembre al Parco Ravizza, ... sportmediaset.mediaset.it scrive