Pirelli e design, ovvero un matrimonio che si celebra da anni attraverso varie iniziative di alto profilo nella moda, nello sport e con il calendario. Insomma, siamo oltre – da tanti anni ormai – oltre al semplice pneumatico, ed ecco perché appunto la divisione Pirelli Design inaugura ufficialmente il progetto Lifestyle, che va ad affiancarsi alle altre due aree principali della divisione: il merchandising (che ha una linea dedicata al motorsport e all’heritage aziendale), e il licensing, che coinvolge collaborazioni con marchi di prestigio nei settori della nautica, dello sci, dell’orologeria e dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli, non solo pneumatici. Ecco la Lifestyle Collection 2025-2026