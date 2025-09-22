Piovani da la carica in vista della Juve Women | Siamo pronti per la sfida Motivate nonostante questo

Piovani, tecnico dell’Inter Women, ha parlato in vista della semifinale in Serie A Women’s Cup contro la Juventus Women. Inizia il conto alla rovescia per le semifinali della Serie A Women’s Cup, e l’ Inter Women è pronta a scendere in campo contro la Juventus. Il fischio d’inizio è previsto per mercoledì 24 ottobre alle 18:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare, con le nerazzurre pronte a dare battaglia contro le Campionesse d’Italia. La squadra allenata da Piovani arriva al match con un’onda di entusiasmo dopo la vittoria per 3-1 contro l’ Hibernian nel primo turno della Women’s Europa Cup. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Piovani da la carica in vista della Juve Women: «Siamo pronti per la sfida. Motivate nonostante questo»

In questa notizia si parla di: piovani - carica

Inter Women, Piovani carica le sue: «Arriviamo alla partita con grande entusiasmo, guadagnata la partita di Champions»

La carica del tecnico in vista del match Tutto pronto per la Champions femminile - X Vai su X

Tudor carica la Juve in vista del Genoa e coccola Nico Gonzalez - I bianconeri per questo match non avranno a disposizione Andrea Cambiaso, ma Igor Tudor in conferenza stampa non ha voluto dare ... Segnala tuttomercatoweb.com

Bremer carica la Juve: il messaggio ai tifosi dopo l'infortunio e la vittoria contro il Parma - Novanta i minuti in campo di Bremer nella prima giornata di campionato, che ha visto la Juventus battere all'Allianz Stadium il Parma. Da corrieredellosport.it