Pioli confermato ma è già al capolinea | spunta un nome sorprendente

Rompipallone.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina conferma Stefano Pioli, ma il suo futuro a Firenze non è assicurato. Spuntano già i nomi dei possibili successori. Battuta ieri pomeriggio in casa dal Como nei minuti di recupero del secondo tempo dopo essere passata in vantaggio, la Fiorentina del presidente Commisso fa i conti con una classifica deficitaria che dice due punti conquistati nelle prime quattro partite di campionato disputate. Due punti ottenuti sui 12 a disposizione, che collocano attualmente la Viola al quartultimo posto, a ridosso della zona rerocessione. Zona, che i gigliati abbonderanno sicuramente nelle prossime settimane, che però ben spiega, al momento, le difficoltà della squadra del tecnico parmigiano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

