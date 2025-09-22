Pioggia sul Piemonte allerta gialla per due giorni | le 8 zone interessate

Sul Piemonte è allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Per oggi pomeriggio e questa sera, lunedì 22 settembre, Arpa Piemonte prevede temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Domani, martedì 23 settembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it