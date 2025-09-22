Pioggia sul Piemonte allerta gialla per due giorni | le 8 zone interessate
Sul Piemonte è allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Per oggi pomeriggio e questa sera, lunedì 22 settembre, Arpa Piemonte prevede temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Domani, martedì 23 settembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Arriva la pioggia e scatta l’allerta gialla per temporali: le 4 zone a rischio in Piemonte
Arriva la pioggia e scatta l’allerta gialla per temporali: le 8 zone a rischio in Piemonte
In Piemonte arriva la pioggia e calano le temperature: il grande caldo concede una tregua
Pioggia sul Piemonte, allerta gialla per due giorni: le 8 zone interessate - Per oggi pomeriggio e questa sera, lunedì 22 settembre, Arpa Piemonte prevede temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO ... Da torinotoday.it
Estesa l'allerta gialla in Piemonte: maltempo e forti temporali nel Torinese anche lunedì - Inizialmente l'allerta gialla riguardava solamente la giornata di domenica, 21 settembre, ma l'ondata di maltempo promette di durare di più e di colpire la pianura Torinese. Lo riporta torinotoday.it