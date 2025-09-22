Pioggia record in Lombardia | il Seveso esonda dopo 200 mm in 12 ore

Pioggia torrenziale, straripamenti e una rete idraulica sotto pressione: in poche ore la Lombardia ha dovuto affrontare una quantità d’acqua straordinaria, superiore ai 200 millimetri, che ha messo alla prova il nodo milanese e l’intera infrastruttura di contenimento. I dati eccezionali delle ultime dodici ore In meno di mezza giornata, tra Monza e Brianza, Como . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Maltempo e allagamenti, Arpa Lombardia: «In 24 ore a Seveso caduti 212 mm di pioggia, le previsioni; Maltempo a Milano e Lombardia, oggi | Esonda il Seveso, Niguarda sott'acqua: «Le vasche hanno fallito». A Bovisio «strade come torrenti». Scuole chiuse domani a Como; La Brianza si sveglia sotto la pioggia: strade allagate, traffico in tilt e paura per il Lambro.

pioggia record lombardia sevesoMaltempo e allagamenti, Arpa Lombardia: «In 24 ore a Seveso caduti 212 mm di pioggia, le previsioni» - Nella giornata di maltempo Arpa Lombardia conta i millimetri di pioggia che hanno allagato la Brianza del Seveso, lungo l'asse dei torrenti Tarò e Certesa. Scrive ilcittadinomb.it

pioggia record lombardia sevesoMaltempo in Lombardia. Tracimata la vasca di Bresso sul fiume Seveso, oltre 200mm di pioggia in 12 ore - L'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, rassicura: 'Senza vasche e scolmatori danni molto più gra ... Segnala adnkronos.com

