Pioggia e temporali su novarese e Vco prosegue l' allerta meteo

Dalla serata di ieri, domenica 21 settembre, su novarese e Vco è tornato il maltempo, con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti.Prosegue anche per la seconda parte della giornata di oggi, lunedì 22 settembre, e per la mattinata di domani, martedì 23, l'allerta gialla per rischio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

