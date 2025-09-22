Pioggia e temporali su novarese e Vco prosegue l' allerta meteo

Dalla serata di ieri, domenica 21 settembre, su novarese e Vco è tornato il maltempo, con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti.Prosegue anche per la seconda parte della giornata di oggi, lunedì 22 settembre, e per la mattinata di domani, martedì 23, l'allerta gialla per rischio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Canavese sotto la pioggia dalla serata di domenica 21 settembre: in arrivo temporali forti e rischio allagamenti - Il cielo del Piemonte si sta preparando a un peggioramento deciso e le prime avvisaglie sono già arrivate. Da giornalelavoce.it

Allerta gialla maltempo ed esondazioni sul Piemonte: continuano le piogge su torinese, VCO, zona dei laghi e pianura nordorientali - L’allerta gialla per rischio idraulico riguarda in particolare l’Alessandrino e la zona appenninica di confine con la Liguria, dove già nella notte ha esondato la Bormida di Spigno. Scrive quotidianopiemontese.it