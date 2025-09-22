Pioggia di droni tra Russia e Ucraina

La guerra di Mosca. Nella notte, controffensiva ucraina sulle raffinerie russe. Putin bombarda in Dnepr obiettivi civili. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Pioggia di droni tra Russia e Ucraina

Ucraina, pioggia di fuoco senza precedenti: Putin sgancia 500 tra missili e droni

Ucraina, Russia chiude il ponte di Crimea: pioggia di droni sul Paese

Pioggia di droni sull’ovest della Russia: Mosca annuncia l’abbattimento di 120 velivoli ucraini in una sola notte

In Francia 675 persone sono state denunciate e 549 sottoposte a custodia cautelare nella giornata di mobilitazione del 10 settembre. Pioggia di lacrimogeni e dappertutto un enorme impiego di droni della polizia. https://osservatoriorepressione.info/francia-do - X Vai su X

Tg2. . #Ucraina, dopo la pioggia di droni russi che ha colpito anche la sede del governo di #Kiev, l'#UnioneEuropea pensa a nuove sanzioni per #Mosca - facebook.com Vai su Facebook

Pioggia di missili e droni sull'Ucraina: dura rappresaglia su Kiev. Mosca a Trump, non è un gioco; Ucraina, negoziati in stallo. Pioggia di droni sulla Russia; Pioggia di fuoco su Kiev, decine di morti. «Mosca rifiuta la pace».

Ucraina: nella notte attacchi di droni russi a Kiev e nella regione - I sistemi antiaerei ucraini sono entrati in azione la scorsa notte ;;durante un allarme antiaereo nella capitale e nella regione di Kiev, per una pioggia di droni russi. Riporta ansa.it

Ucraina, pioggia di droni su Kiev: in fiamme la sede del governo. Trump: "Pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia" - Nel frattempo, è salito a due il numero delle vittime del violento attacco su Kiev orchestrato dalla Russia, che ha lanciato sul suolo ucraino centinaia di droni. Lo riporta affaritaliani.it