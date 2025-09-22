Piogge torrenziali Como sott' acqua | strade come fiumi vigili del fuoco al lavoro

Mattinata di forti piogge su Como e provincia, con precipitazioni che hanno raggiunto intensità torrenziale fin dalle prime ore del giorno. Tra le 8 e le 10 si registreranno, come riporta 3Bmeteo, picchi fino a 30 millimetri di pioggia in un’ora, accompagnati da rovesci e temporali diffusi che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: piogge - torrenziali

Improvvise piogge torrenziali, il bilancio è drammatico: morti e tutto bloccato. La situazione

A Pagazzano si lotta per svuotare la falda dopo le piogge torrenziali: “Serve lo stato di calamità”

Cina, piogge torrenziali sommergono Xianfeng: evacuate 18mila persone

Meteo: India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi; il video - facebook.com Vai su Facebook

Tokyo, piogge torrenziali: strade allagate, stop treni e aerei - X Vai su X

Piogge torrenziali, Como sott'acqua: strade come fiumi, vigili del fuoco al lavoro; Frana sulla strada per Blevio: auto travolta, paura all’alba sulla via Torno, video; Piogge torrenziali, evacuato un campeggio: la Bassa Friulana finisce sott’acqua.

Piogge torrenziali, Como sott'acqua: strade come fiumi, vigili del fuoco al lavoro - Mattinata di piogge torrenziali e temporali a Como: vigili del fuoco impegnati in diversi interventi. Riporta quicomo.it

Meteo Cronaca DIRETTA: YEMEN, PIOGGE TORRENZIALI e le città finiscono sott'ACQUA. Il VIDEO - Piogge torrenziali hanno recentemente colpito lo Yemen; molte città nel governatorato dell'Hadhramaut hanno fatto registrare precipitazioni record. ilmeteo.it scrive