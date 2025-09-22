Pio Esposito Inter all’esordio da titolare a San Siro ha già conquistato i tifosi | niente gol ma col Sassuolo mostra comunque i muscoli

Pio Esposito Inter, all’esordio da titolare a San Siro ha già conquistato i tifosi: niente gol ma col Sassuolo il classe 2005 mostra comunque i muscoli. Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter, si è preso la scena nel match contro il Sassuolo, valido per la 4ª giornata di Serie A. Nonostante nessun gol o assist nel tabellino, il giovane nerazzurro ha impressionato per personalità, determinazione e capacità di inserirsi in un reparto offensivo già competitivo, mostrando maturità rara per la sua età. Al suo esordio assoluto da titolare a San Siro, Esposito ha ricevuto applausi scroscianti dal pubblico al momento della sostituzione, dimostrando quanto l’ambiente nerazzurro creda nelle sue qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, all’esordio da titolare a San Siro ha già conquistato i tifosi: niente gol ma col Sassuolo mostra comunque i muscoli

