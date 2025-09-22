Francesco Pio Esposito è il fiore all’occhiello di un Inter che sta provando a rinascere con Chivu, come annunciato da Marotta, dopo il ciclo chiuso con Inzaghi. Ha cominciato a giocare e dopo quanto si è visto con lo Spezia in Serie B nella passata stagione e in questi primi momenti all’Inter per il suo grande salto in Serie A, Francesco Pio Esposito ha messo in chiaro che vale i soldi che i club sono intenzionati a spendere per portarlo via dai nerazzurri. Perché le cifre che chiede l’Inter non cambiano e anzi, sono in aumento, stando alle valutazioni che ne fa il club di San Siro. Chiaro è che gli manca ancora il gol in Serie A, ma sarà logica conseguenza di quanto sta facendo in campo e con Chivu che si fida di lui, nelle alternative che ha in attacco oltre Thuram e Lautaro, assieme a Bonny. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Pio Esposito è il colpo da 50 milioni: come lo sostituirà l’Inter