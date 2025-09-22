Pil in aumento cala il debito | più soldi per Meloni in Manovra

L’Istat ha pubblicato la revisione delle stime dei principali dati economici italiani per il 2023 e il 2024. Confermata la crescita dello 0,7% del Pil per lo scorso anno, mentre è stata rivista all’1% quella del 2023. Positivo anche il ricalcolo del debito pubblico in calo rispetto all’ultima revisione. Confermato anche che lo Stato è tornato a spendere meno di quanto ricava dalle tasse, se si escludono gli interessi sul debito. Questi dati sono confortanti per il Governo, che dovrà utilizzarli per calcolare le disponibilità dello Stato in vista della Manovra. Dopo il miglioramento del rating, potrebbe inoltre calare anche la spesa per gli interessi sul debito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pil in aumento, cala il debito: più soldi per Meloni in Manovra

