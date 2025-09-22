Il Pil cresce dello 0,7% nel 2024. La conferma arriva dall’aggiornamento dell’ Istat. Quindi buone notizie sul fronte della crescita economica italiana. L’ Istat ha anche rivisto al rialzo dello 0,3% il dato del 2023, che segna così una crescita definitiva dell’1% rispetto al precedente 0,7%. Per il 2025 la Banca d’Italia stima una crescita dello 0,6%. L’apporto dei consumi. Nei ‘Conti economici nazionali’ relativi al biennio 2023-24, l’ Istat mette in evidenza anche come l’anno scorso ci sia stato un apporto dei consumi al Pil pari allo 0,5% (o al +0,6% considerando anche gli investimenti fissi lordi e gli oggetti di valore). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pil, confermata una crescita dello 0,7% nel 2024