Pigiama Run 2025 | Frosinone corre per i bambini malati di tumore
Mancano pochi giorni alla Pigiama Run 2025, l’iniziativa nazionale promossa per sostenere i bambini affetti da tumore e le loro famiglie. Venerdì 26 settembre, alle ore 19:00, il Parco Matusa di Frosinone ospiterà la tappa locale dell’evento, con un percorso accessibile a tutti che si snoderà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone – Pigiama Run 2025: la città corre per i bambini malati di tumore Il 26 settembre al Parco Matusa
Bellissimo incontro alla NOTTE BIANCA DELLO SPORT A SORA con il campione della nazionale italiana di Basket paralimpico Luigi Topo . LUIGI ti aspettiamo come ci hai promesso alla Pigiama Run lilt a Frosinone Parco Matusa venerdì 26 . La lilt ti abbracc
La Pigiama Run scalda i motori della solidarietà - Partenza dal parco Suardi, le iscrizioni sono ancora aperte: il ricavato ai bambini oncologici di Casa Amoris Laetitia.
Pigiama Run: venerdì per le vie di Brescia si corre in pigiama per i bambini malati di tumore - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori accende con 'Pigiama Run' i riflettori sui tumori pediatrici che ogni anno interessano in Italia