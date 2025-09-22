Pigiama Run 2025 | Frosinone corre per i bambini malati di tumore

Mancano pochi giorni alla Pigiama Run 2025, l’iniziativa nazionale promossa per sostenere i bambini affetti da tumore e le loro famiglie. Venerdì 26 settembre, alle ore 19:00, il Parco Matusa di Frosinone ospiterà la tappa locale dell’evento, con un percorso accessibile a tutti che si snoderà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

