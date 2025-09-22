Pienone per l’Emilia Street Parade In 20mila nella via riqualificata

È una festa da incorniciare quella che ha calamitato a Santarcangelo circa 20mila persone per partecipare alla Emilia Street Parade, l’evento inaugurale per il tratto di SS9 restaurata da un cantiere di rinnovamento da oltre due milioni di euro e che negli ultimi anni ha ingabbiato il tratto di strada, ora liberata. L’evento, con cui Santarcangelo ha anche rinnovato il proprio sostegno alla Mutoid Waste Company, è cominciato sabato pomeriggio con la biciclettata che dalla stazione ha raggiunto Santa Giustina e poi percorso la nuova ciclabile sulla via Emilia. All’iniziativa hanno partecipato circa cento persone, comprese autorità come la consigliera regionale Alice Parma e la presidente di Anthea, Nadia Rossi: all’arrivo nell’area della festa, il gruppo è stato accolto dalla Legio VI Ferrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

