Piemove oltre 40mila studenti piemontesi hanno richiesto la tessera per viaggiare gratis

Novaratoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 40 mila le richieste di adesione a Piemove, la tessera che consente agli studenti universitari under 26 di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici nei capoluoghi piemontesi che hanno aderito all'iniziativa, tutto l'anno, su tutti gli itinerari. La tessera Piemove lanciata dalla Regione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piemove - oltre

Piemove, oltre 40mila studenti piemontesi hanno richiesto la tessera per viaggiare gratis

Piemove, oltre 40mila studenti piemontesi hanno richiesto la tessera per viaggiare gratis; Già emesse 40mila tessere Piemove per studenti universitari under 26; Tessera Piemove: a un mese dal via 40 mila studenti hanno già scelto la tessera per viaggiare in Piemonte.

piemove oltre 40mila studentiPiemove, già 40 mila studenti hanno scelto la tessera per viaggiare gratis - Oltre 40mila studenti hanno già scelto la tessera Piemove, la tessera per viaggiare gratis in Piemonte. Lo riporta ilpiccolo.net

piemove oltre 40mila studentiPiemove, boom di adesioni: 40mila studenti scelgono il trasporto gratuito in Piemonte - A un mese dal lancio, la tessera per viaggiare gratis sui mezzi pubblici registra un successo oltre le aspettative. Da targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Piemove Oltre 40mila Studenti