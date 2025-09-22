Picerno-Benevento designato l’arbitro | è lo stesso dell’ultima gara contro i lucani

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà ancora una volta Giorgio Di Cicco  della sezione di  Lanciano  (quinto anno) a dirigere il match di mercoledì 24 settembre Picerno-Benevento in programma al “Donato Curcio” alle 20:45. Per uno strano scherzo del destino, si tratta della stessa giacchetta nera che ha arbitrato l’ultima sfida tra sanniti e lucani andata in scena lo scorso 24 marzo al “Ciro Vigorito” e terminata sullo 0-0.  Di Cicco sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Fabrizi  di Frosinone e  Luca Marucci di Rossano; quarto ufficiale Dario Acquafredda di Molfetta; operatore Fvs Stefano Vito Martinelli  di Potenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

