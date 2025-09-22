Picerno-Benevento designato l’arbitro | è lo stesso dell’ultima gara contro i lucani
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà ancora una volta Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano (quinto anno) a dirigere il match di mercoledì 24 settembre Picerno-Benevento in programma al “Donato Curcio” alle 20:45. Per uno strano scherzo del destino, si tratta della stessa giacchetta nera che ha arbitrato l’ultima sfida tra sanniti e lucani andata in scena lo scorso 24 marzo al “Ciro Vigorito” e terminata sullo 0-0. Di Cicco sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Fabrizi di Frosinone e Luca Marucci di Rossano; quarto ufficiale Dario Acquafredda di Molfetta; operatore Fvs Stefano Vito Martinelli di Potenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: picerno - benevento
Benevento-Atalanta U23, Ceresoli: "Sfida emozionate, ora testa al Picerno" #Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Picerno, acquistato a titolo definitivo dal Benevento il difensore Angelo Veltri - L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Angelo Veltri, classe 2004, che ha firmato un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2028. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Picerno, al "Curcio" finisce 2-2 contro il Giugliano - 2, il secondo in due gare di campionato, ma è un Picerno con carattere quello che insieme al Giugliano ha dato vita ad una sfida godibile. Da rainews.it