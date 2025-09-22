Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà ancora una volta Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano (quinto anno) a dirigere il match di mercoledì 24 settembre Picerno-Benevento in programma al “Donato Curcio” alle 20:45. Per uno strano scherzo del destino, si tratta della stessa giacchetta nera che ha arbitrato l’ultima sfida tra sanniti e lucani andata in scena lo scorso 24 marzo al “Ciro Vigorito” e terminata sullo 0-0. Di Cicco sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Fabrizi di Frosinone e Luca Marucci di Rossano; quarto ufficiale Dario Acquafredda di Molfetta; operatore Fvs Stefano Vito Martinelli di Potenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Picerno-Benevento, designato l’arbitro: è lo stesso dell’ultima gara contro i lucani