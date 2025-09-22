Piccoli brividi Jeremy Ray Taylor | Tornerei senza esitazioni in un nuovo film

La giovane star di IT e del franchise tratto dai famosi libri horror per ragazzi non ha chiuso le porte ad un possibile terzo capitolo. Presente alla première di Los Angeles del suo ultimo film, London Calling, Jeremy Ray Taylor è tornato a parlare di una saga cinematografica alla quale ha preso parte, Piccoli brividi. L'attore, 22 anni, è da anni tra i protagonisti di alcune delle saghe più amate dedicate ai romanzi dell'orrore e alle storie per ragazzi, come IT e i film tratti dai libri di Robert Lawrence Stine. Jeremy Ray Taylor tornerebbe subito in Piccoli brividi 3 e IT "Sì, assolutamente, mi piacerebbe" ha confessato Taylor, quando gli è stato chiesto se accetterebbe di buon grado un ritorno in un terzo film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

