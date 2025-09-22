Picchetti all' università disagi nei porti e manifestazioni | in piazza lo sciopero Pro Pal

22 set 2025

Dalla mezzanotte è scattato in tutta Italia lo sciopero generale indetto dai sindacati di base in solidarietà con Gaza. La protesta coinvolge trasporti, scuole, porti e servizi pubblici, con adesioni da Trenitalia a Italo fino al trasporto locale. A Roma, Milano, Napoli, Torino e in molte altre città sono previste manifestazioni, cortei e sit-in. Gli studenti hanno bloccato campus universitari e scuole. Nel trasporto pubblico disagi a macchia di leopardo: metro regolari in alcune città, cancellazioni e ritardi nei treni regionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

