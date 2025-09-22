Piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole | si presenta il libro Cartoline dall’Italia

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono più di cento i racconti di autori provenienti da tutta Italia che animano le pagine del libroCartoline dall’Italia”, che verrà presentato alle 18 di lunedì 22 settembre in piazzetta Bagnasco, trasformandola in una piccola agorà di parole.Un viaggio attraverso l’Italia raccontato da più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piazzetta - bagnasco

Francesco Musolino in piazzetta Bagnasco: presenta il suo “Giallo Lipari”

Palermo e i suoi cambiamenti: Roberto Alajmo in piazzetta Bagnasco a 20 anni dall'uscita di “E' stato il figlio”

La storia del Pci siciliano: Giovanni Burgio presenta il suo libro a piazzetta Bagnasco

Con “Cartoline dall’Italia”, lunedì 22 settembre, piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole; Con “Cartoline dall’Italia”, lunedì 22 settembre, piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole; Domani Capaci diventa città della prevenzione, tutti i servizi gratuiti dell’Open day dell’Asp di Palermo.

Con “Cartoline dall’Italia”, lunedì 22 settembre, piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole - ] ... blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piazzetta Bagnasco Diventa Piccola