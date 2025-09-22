Piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole | si presenta il libro Cartoline dall’Italia
Sono più di cento i racconti di autori provenienti da tutta Italia che animano le pagine del libro “Cartoline dall’Italia”, che verrà presentato alle 18 di lunedì 22 settembre in piazzetta Bagnasco, trasformandola in una piccola agorà di parole.Un viaggio attraverso l’Italia raccontato da più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: piazzetta - bagnasco
Francesco Musolino in piazzetta Bagnasco: presenta il suo “Giallo Lipari”
Palermo e i suoi cambiamenti: Roberto Alajmo in piazzetta Bagnasco a 20 anni dall'uscita di “E' stato il figlio”
La storia del Pci siciliano: Giovanni Burgio presenta il suo libro a piazzetta Bagnasco
PALERMO – In piazzetta Bagnasco, venerdì 19 settembre, si parlerà di IA attraverso i punti di vista di chi lavora nella ricerca scientifica e nelle applicazioni pratiche per le imprese “L’intelligenza artificiale tra ricerca e applicazioni commerciali” è il titolo dell’eve - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, a piazzetta Bagnasco un incontro su intelligenza artificiale tra ricerca e applicazioni | http://Palermomania.it - X Vai su X
Con “Cartoline dall’Italia”, lunedì 22 settembre, piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole; Con “Cartoline dall’Italia”, lunedì 22 settembre, piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole; Domani Capaci diventa città della prevenzione, tutti i servizi gratuiti dell’Open day dell’Asp di Palermo.
Con “Cartoline dall’Italia”, lunedì 22 settembre, piazzetta Bagnasco diventa una piccola agorà di parole - ] ... blogsicilia.it scrive