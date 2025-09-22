Piazze pro Palestina | scontri e caos a Milano Roma Bologna

Le manifestazioni stanno aumentando il forte disagio per lo stop ai trasporti. Piazze pro Palestina: scontri e caos a Milano, Roma, Bologna

Già 65 le piazze dello sciopero generale del 22 settembre: la mobilitazione cresce. Blocchiamo tutto, con la #Palestina nel cuore! #GlobalSumudFlotilla - X Vai su X

17 piazze a Roma e provincia per la Palestina e la Global Sumud Flottilla Da due anni chiediamo la fine del genocidio. Dopo i recenti attacchi alla Global Sumud Flottilla, è il momento di chiedere un impegno concreto da parte dei nostri comuni e dalle am - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - Sciopero per Gaza: a Marghera la polizia apre gli idranti sul corteo (Video); L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna.

ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Lo riporta iltempo.it

Proteste pro Palestina a Torino: manifestanti sui binari e treni bloccati durante il corteo con migliaia di persone - Anche a Torino oggi, 22 settembre, è il giorno dello sciopero e delle manifestazioni pro Palestina, in solidarietà a Gaza. Riporta torinotoday.it