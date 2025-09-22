Piazza Gandhi a Rho ritrovo dei maranza tra degrado vandalismo e gare in moto | E se qualcuno osa riprenderli partono insulti e minacce

Rho (Milano) – Degrado, gare con motorini e monopattini elettrici, scritte sui muri e rifiuti abbandonati ovunque, “guerrieri, vigliacchi e devastatori, sono diventati i padroni di Mazzo”. È lo sfogo di un gruppo di residenti della frazione Mazzo di Rho, stanchi e arrabbiati per la presenza di un gruppo di “ maranzetti “ che tutti i giorni si danno appuntamento sotto i portici di piazza Gandhi, quella davanti al centro commerciale, e si rendono protagonisti di episodi spiacevoli. Ma ora basta, “quella che viviamo è una situazione preoccupante - lamentano i cittadini in una mail di protesta - causata da ragazzini che hanno in media dai 13 ai 15 anni, violenti e provocatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

