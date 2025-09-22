Piazza della Loggia | Marco Toffaloni ricorre in appello La difesa chiede l’assoluzione
Brescia, 22 settembre 2025 – Marco Toffaloni ha presentato ricorso in appello. Toffaloni, minorenne nel 1974, è stato condannato nell’aprile scorso in primo grado a 30 anni di carcere come esecutore materiale della Strage di Piazza della Loggia dal tribunale dei Minori. "Un più approfondito esame delle emergenze processuali avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una terminale pronuncia assolutoria ", scrive la difesa di Toffaloni, oggi 67enne. Diversi i punti affrontati nel ricorso. A partire dall'elemento probatorio più discusso: l a fotografia scattata in piazza Loggia subito dopo la strage. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
