Piazza della Libertà per Gaza accorrono quasi 2mila persone | Non si può più restare a guardare

Cesenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Cesena si mobilita per la Palestina. Quasi duemila persone si sono ritrovate in piazza della Libertà per protestare contro il massacro del popolo palestinese. Bambini, ragazze, adulti, anziani, famiglie intere: tutti uniti nella voglia di dire basta e gridare blocchiamo tutto.Erano anni che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

