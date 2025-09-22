Piazza dei Cinquecento a Roma piena di manifestanti pro Palestina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 Nel giorno in cui Cgil, Usb e altri sindacati hanno loanciato uno sciopero generale per la Palestina, una grandissima quantità di persone si è riunita a Piazza dei Cinquecento per manifestare contro la guerra in corso a Gaza e in Palestina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il corteo, passando da Scalo San Lorenzo, ha raggiunto la tangenziale dopo un lungo tragitto partito da piazza dei Cinquecento - facebook.com Vai su Facebook

AGG 13:20 ? manifestazione con corteo in: Piazza dei Cinquecento-Via Cavour-Piazza dell'Esquilino-Piazza Vittorio Emanuele II-Via Principe Eugenio-Piazza di Santa Maria Maggiore-Viale dello Scalo San Lorenzo chiusure in atto - X Vai su X

Piazza dei Cinquecento a Roma piena di manifestanti pro Palestina; Le voci dei manifestanti pro Palestina a piazza dei Cinquecento a Roma: Stop al genocidio

