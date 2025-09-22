Piazza Angelini e il futuro di Città Alta
Finalmente il Comune di Bergamo ha avviato una riflessione concreta sul destino di Piazza Angelini. Dopo una prima ipotesi con fioriere e sedute temporanee, si passa ora a un intervento permanente che introduce più verde, spazi di socialità e alcuni servizi per gli abitanti. Un passo in avanti significativo, che apre nuove prospettive. Ma è sufficiente? La vera domanda riguarda la visione di insieme: come vogliamo che sia Città Alta nei prossimi anni? Quale strategia guida le trasformazioni urbane in corso? L’Amministrazione colloca lo “svuotamento dalle auto” delle piazze in un piano avviato già anni fa, con gli interventi in Piazza Mascheroni e in Piazza Cittadella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
