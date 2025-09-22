Piantedosi smaschera i teppisti di Milano | Professionisti del disordine

"Oltre 50 feriti tra le Forze di polizia durante gli scontri oggi". Le parole su X del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi fotografano molto bene lo scempio a cui abbiamo assistito oggi a Milano. "Scene inaccettabili, che nulla hanno a che fare con i temi della pace e del conflitto israelo-palestinese: i professionisti del disordine anche oggi hanno svilito quelle cause, strumentalizzandole, al solo scopo di esercitare violenza contro le Forze dell'ordine, alle quali rivolgo il mio ringraziamento per aver dato ancora una volta prova di grande professionalita' ed equilibrio", conclude. Parole chiare che sono poi state ribadite con più fermezza dal titolare del Viminale: "La causa dei conflitti bellici che ci sono per il mondo, russo-ucraino e israelo-palestinese soprattutto, e' talmente nobile che non va sprecata e sporcata dalle azioni di pochi ma in numero importante facinorosi, persone che cercano di cogliere la sensibilità generale su questo tema come opportunità per fare le solite azioni di violenza pura e semplice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

