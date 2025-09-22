Piantedosi | attenti a clima tensione

9.40 "C'è un clima di tensione che non mi piace". Così al "Messaggero" il ministro dell'Interno, che tranquillizza: "Non ci sono elementi diretti che lascino presagire un ritorno ai tempi terribili" della lotta armata. "Non per questo vanno sottovalutati ambienti e gruppi che in Italia come in tutta Europa fanno dell'antagonismo la cifra della loro esistenza, sempre in cerca di pretesti a violenze e disordini.Attenti-esorta-a non alimentare quel clima di tensione che a volte si respira nel dibattito politico e in società". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

