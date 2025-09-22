Piano city off al PunkFunk | elettronica e nuove visioni con Ornella Cerniglia e Metamorphosis reloaded

Il PunkFunk di Palermo apre le sue porte a un viaggio sonoro fuori dall'ordinario. Domenica 28 settembre, alle 19, Ornella Cerniglia porta "Metamorphosis Reloaded", per un appuntamento di Piano City Off nell'ambito del festival diffuso Piano City Palermo.Tra Philip Glass e nuove scritture, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: piano - city

Calciomercato, Roma-Echeverri: il piano per convincere il Manchester City

Gaza, via libera a piano Netanyahu per occupazione Gaza City – La diretta di oggi 8 agosto

Israele approva il piano per l’occupazione di Gaza City: “Evacuare un milione di palestinesi”

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti ha il piacere di condividere alcuni momenti in musica che si stanno svolgendo per l'iniziativa "Aspettando Piano City" a Palazzo Sant’Elia. - facebook.com Vai su Facebook

PIANO CITY PALERMO 2025 / Conferenza stampa: mercoledì 24 settembre (ore 11.00), Teatro Massimo https://ift.tt/RAsuKxE - X Vai su X

Piano City Off al PunkFunk: elettronica e nuove visioni con Ornella Cerniglia e Metamorphosis Reloaded; Piano City Off al PunkFunk: elettronica e nuove visioni con Ornella Cerniglia e “Metamorphosis Reloaded”; Dall’Orecchio di Dionisio a Ortigia: la magia di Siracusa su Rai Storia.

Piano City Off al PunkFunk: elettronica e nuove visioni con Ornella Cerniglia e “Metamorphosis Reloaded” - Domenica 28 settembre, alle 19, Ornella Cerniglia porta “Metamorphosis Reloaded“, per un appuntamento di Piano City [ ... Riporta blogsicilia.it

Piano Square a Rho lo ‘spin-off’ di Piano City con 35 musicisti - Nell'ambito del festival "Piano City" promosso dall'Associazione Piano City Milano con Comune di Milano, ... Si legge su ilgiorno.it