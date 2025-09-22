Pfizer punta ai farmaci anti obesità | 7,3 miliardi per acquisire Metsera

Pfizer potrebbe acquisire Metsera, l’azienda che produce i farmaci anti obesità, per una cifra record da 7,3 miliardi di dollari. L’operazione è stata annunciata dal Financial Times. Il giornale economico statunitense ha spiegato che il colosso farmaceutico vuole aggiudicarsi una grossa fetta del settore pagando a Metsera 47,50 dollari in contanti per azione oltre ad altri 22,50 dollari al raggiungimento di alcuni obiettivi di performance. Una valutazione record, nettamente superiore ai 33,32 dollari ad azione con cui ha chiuso Metsera a Wall Street venerdì 19 settembre. Per Pfizer si tratterebbe di una mossa importante, perché con l’acquisto dell’azienda acquisirebbe anche il farmaco sperimentale che ha già dimostrato migliori risultati rispetto al proprio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

