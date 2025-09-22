Pfizer punta ai farmaci anti obesità | 7,3 miliardi per acquisire Metsera
Pfizer potrebbe acquisire Metsera, l’azienda che produce i farmaci anti obesità, per una cifra record da 7,3 miliardi di dollari. L’operazione è stata annunciata dal Financial Times. Il giornale economico statunitense ha spiegato che il colosso farmaceutico vuole aggiudicarsi una grossa fetta del settore pagando a Metsera 47,50 dollari in contanti per azione oltre ad altri 22,50 dollari al raggiungimento di alcuni obiettivi di performance. Una valutazione record, nettamente superiore ai 33,32 dollari ad azione con cui ha chiuso Metsera a Wall Street venerdì 19 settembre. Per Pfizer si tratterebbe di una mossa importante, perché con l’acquisto dell’azienda acquisirebbe anche il farmaco sperimentale che ha già dimostrato migliori risultati rispetto al proprio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: pfizer - punta
Pfizer, "l'anticoncezionale Depo-Provera causa tumori al cervello" ma l'azienda punta il dito contro l’FDA: “Ci ha impedito di specificarlo tra gli effetti collaterali"
Perché Pfizer punta ad acquisire la startup Metsera attiva nei farmaci anti-obesità? Cosa sappiamo sull'accordo da 7,3 miliardi di dollari; Anche Pfizer punta ai farmaci anti-obesità. Trattative da $7,3 miliardi in corso; Farmaci anti-obesità, Pfizer vicina all’acquisto dell’americana Metsera per 7,3 miliardi di dollari.
Anche Pfizer punta ai farmaci anti-obesità. Trattative da $7,3 miliardi in corso - Il colosso farmaceutico statunitense sarebbe vicino a un accordo per rilevare Metsera, giovane biotech specializzata in terapie innovative contro l'obesità. Scrive money.it
Pfizer punta su un farmaco dimagrante per competere con Eli Lilly e Novo Nordisk - La società farmaceutica si prepara a una mossa che potrebbe rilanciare i suoi orizzonti nel settore dei farmaci per perdere peso. Riporta it.benzinga.com