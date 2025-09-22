Petar Sucic elogiato dalla Gazzetta 13 minuti per incidere ed entrare in una stretta cerchia | ecco quale

Petar Sucic continua a sorprendere e a guadagnarsi un ruolo sempre più importante nello scacchiere nerazzurro. La Gazzetta dello Sport lo ha ricoperto di elogi dopo l’ultima prestazione, sottolineando come siano bastati appena 13 minuti in campo per lasciare ancora il segno con un assist decisivo per Dimarco. Un impatto immediato che racconta molto della qualità e della maturità del giovane centrocampista croato. L’ex Dinamo Zagabria è già entrato in una ristretta cerchia: quella dei sei giocatori che hanno collezionato almeno due assist in questa Serie A. A livello anagrafico, solo Kenan Yildiz (classe 2005) e Nico Paz (classe 2004) sono più giovani di lui. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

