Pesistica | Martina Bomben d' argento alla Coppa del Mediterraneo del Cairo

Marta Bomben vince la medaglia d'argento alla Coppa del Mediterraneo di pesistica. La competizione si è svolta al Cairo dal 17 al 20 settembre. La giovane atleta friulana, classe 2002, è scena in pedana giovedì 18 settembre ottenendo la seconda posizione nella categoria individuale senior.La gara. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

