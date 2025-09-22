Pesistica | Martina Bomben d' argento alla Coppa del Mediterraneo del Cairo
Marta Bomben vince la medaglia d'argento alla Coppa del Mediterraneo di pesistica. La competizione si è svolta al Cairo dal 17 al 20 settembre. La giovane atleta friulana, classe 2002, è scena in pedana giovedì 18 settembre ottenendo la seconda posizione nella categoria individuale senior.La gara. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
