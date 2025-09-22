Pescatori in gara lungo il Naviglio per il Memorial Bertoni
Una nuova festa della pesca, dedicata ad adulti e bambini accompagnati dai familiari, si è tenuta nella mattinata di ieri lungo le sponde del canale Naviglio che costeggiano il parco La Tratta. L’area verde di Copparo, infatti, ha ospitato la 24esima edizione del Memorial Vezio Bertoni. L’evento, organizzato dal Circolo dipendenti Berco con la collaborazione di Csain (Centro Sportivi Aziendali e Industriali) Emilia-Romagna, di Berco e il patrocinio del Comune. L’instancabile Giuseppe Russo, presidente del Circolo nonché vicepresidente di Csain Emilia-Romagna, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione alla gara di pesca: "Questo evento è arrivato a pochi giorni dalla 12esima edizione del Memorial Gozzi Alessandro, e siamo davvero felici per le adesioni che ci sono state. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pescatori - gara
