Pesca sportiva d’altura i professionisti in gara nel trofeo Città di Rimini | vince Del Governatore

Riminitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il successo di Nicola Del Governatore, davanti a Giordano Pecci, vincitore nel 2024, ed Enrico Sbarbati sul più basso gradino del podio, si è concluso domenica sera il 22esimo trofeo Città di Rimini, gara di pesca sportiva d’altura fra le più conosciute del Medio Adriatico, organizzata dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

