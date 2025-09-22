Perugia la lettera della sindaca alle detenute | Non siete dimenticate la vostra vita conta
Nella mattinata di domenica 21 settembre una detenuta di 30 anni, originaria di Taranto, si è suicidata nel carcere di Capanne. Una notizia drammatica diffusa dal garante dei detenuti.La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha voluto scrivere e inviare una lettera indirizzata a tutte le donne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
L'ultima lettera di Laura Santi che ha avuto accesso al suicidio assistito a Perugia : «Ricordatemi come una donna che ha amato la vita».
Perugia, la lettera della sindaca alle detenute: Non siete dimenticate, la vostra vita conta
Detenute Perugia rigenerano sala polivalente carcere - Alcune detenute del carcere di Perugia sono state protagoniste della rigenerazione della sala polivalente della struttura detentiva. Segnala msn.com