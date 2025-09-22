Perugia la lettera della sindaca alle detenute | Non siete dimenticate la vostra vita conta

Perugiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di domenica 21 settembre una detenuta di 30 anni, originaria di Taranto, si è suicidata nel carcere di Capanne. Una notizia drammatica diffusa dal garante dei detenuti.La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha voluto scrivere e inviare una lettera indirizzata a tutte le donne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perugia - lettera

L'ultima lettera di Laura Santi che ha avuto accesso al suicidio assistito a Perugia : «Ricordatemi come una donna che ha amato la vita».

Perugia, la lettera della sindaca alle detenute: Non siete dimenticate, la vostra vita conta; Terni, detenuto si uccide in carcere. Il sindaco Bandecchi contro Regione ed Usl: Ignorate le nostre segnalazioni; Detenuto suicida nel carcere di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi punta il dito contro Regione e Asl.

perugia lettera sindaca detenuteDetenute Perugia rigenerano sala polivalente carcere - Alcune detenute del carcere di Perugia sono state protagoniste della rigenerazione della sala polivalente della struttura detentiva. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perugia Lettera Sindaca Detenute