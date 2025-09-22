Perugia INforma lo sport ' invade' piazza del Bacio

Un week end a tutto sport. Sabato 20 e domenica 21 settembre in piazza del Bacio è andata in scena la prima edizione di Perugia INForma, evento inserito nel calendario nazionale di SportCity Day 2025 realizzato dal Comune con la partnerschip di Msp Italia – Umbria.Un fine settimana dedicato dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Piazza del Bacio diventa una palestra: al via "Sport City 2025, Perugia protagonista con “Perugia INforma”

Serie C di Baseball: Perugia vince la Regolar Season e vola ai play-oggi: si punta alla B; In gara con mappa e bussole; Perugia, la magia del Natale invade il centro storico con l'accensione dell'albero e delle luci: il video.

Partiti da Perugia gli stati generali dello sport - La Regione Umbria, attraverso l'Assessorato allo Sport e al Turismo, ha organizzato al Barton Park di Perugia, in collaborazione con Enit, Sport e Salute, Fondazione SportCity, Camera di commercio del ... Lo riporta ansa.it

A Perugia 'Umbria destinazione sport - Gli stati generali' - Rimettere al centro del dibattito regionale il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l'attività motoria i ... Da ansa.it