È ufficialmente iniziata oggi, lunedì 22 settembre, la stagione 20252026 di Senza Filtro, il programma di intrattenimento e musica condotto da Mirko Romoli in diretta su Primantenna FM. Un ritorno atteso dagli ascoltatori, che ogni pomeriggio dalle 16 alle 18 possono sintonizzarsi per due ore di musica, energia e compagnia. L’avvio della settimana segna già il tono di quella che si annuncia come una stagione frizzante e interattiva, con un rapporto diretto tra speaker e pubblico. Come sempre, i protagonisti sono anche gli ascoltatori: per richiedere la propria canzone e dedicare un brano a chi si vuole bene, è possibile inviare un messaggio al 393 3344550. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. È partita la nuova stagione di Senza Filtro con Mirko Romoli su Primantenna FM