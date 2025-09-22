Perugia | cadavere trovato in un sacco a Spoleto
Milano, 22 set. (LaPresse) – Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rivnenuto in serata in una scarpata a Spoleto, in provincia di Perugia. È stato un cittadino a notare il scco contenete il cadavere e ad allertare i carabinieri di Spoleto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: perugia - cadavere
? , ? SSC Bari comunica che è stato trovato l'accordo con l'A.C. Perugia Calcio per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '00 - facebook.com Vai su Facebook
Spoleto, trovato cadavere a pezzi in un sacco; Cadavere trovato in un sacco a Spoleto; Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi.
Cadavere smembrato trovato in un sacco a Spoleto: l’allarme lanciato da un passante, indagini in corso - A Spoleto nella serata di oggi, lunedì 22 settembre, è stato rinvenuto il cadavere di una persona non ancora identificata ... Si legge su fanpage.it
Cadavere trovato in un sacco a Spoleto - Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato stasera all'interno di un sacco nei pressi della ferrovia nella zona di Spoleto. Segnala msn.com