Milano, 22 set. (LaPresse) – Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rivnenuto in serata in una scarpata a Spoleto, in provincia di Perugia. È stato un cittadino a notare il scco contenete il cadavere e ad allertare i carabinieri di Spoleto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perugia: cadavere trovato in un sacco a Spoleto