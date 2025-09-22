Perù protesta contro la presidente Dina Boluarte | scontri con la polizia

Secondo giorno consecutivo di proteste a Lima, in Perù, contro il governo della presidente Dina Boluarte. A tarda sera a Lima sono scoppiati scontri, con la polizia che ha usato gas lacrimogeni e i manifestanti che hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. La tensione si è alzata quando i manifestanti si sono avvicinati al Congresso, dove sono stati accolti da un cordone di polizia. I manifestanti si sono radunati per una serie di motivi: a favore di salari e condizioni di lavoro migliori e contro una proposta di riforma delle pensioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

