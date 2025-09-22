Perù protesta contro la presidente Dina Boluarte | scontri con la polizia
Secondo giorno consecutivo di proteste a Lima, in Perù, contro il governo della presidente Dina Boluarte. A tarda sera a Lima sono scoppiati scontri, con la polizia che ha usato gas lacrimogeni e i manifestanti che hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. La tensione si è alzata quando i manifestanti si sono avvicinati al Congresso, dove sono stati accolti da un cordone di polizia. I manifestanti si sono radunati per una serie di motivi: a favore di salari e condizioni di lavoro migliori e contro una proposta di riforma delle pensioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: protesta - presidente
Laziali al Campidoglio, la protesta dei tifosi contro il presidente Lotito
Interviene il Presidente ed esplode la polemica: scritta antifascista, minacce in piazza e protesta
Djokovic si trasferisce in Grecia, lasciata la Serbia: considerato “traditore” dal governo per il sostegno a studenti in protesta contro presidente Vucic
"Cairo vattene": il coro dei tifosi granata più cantato da un anno a questa parte è stampato in migliaia di bandierine davanti al Filadelfia, dove i tifosi si sono di nuovo dati appuntamento per l'ennesima protesta nei confronti del presidente del club. Almeno 5mila - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. Martella (Pd): “Meglio tardi che mai”. Ieri la protesta di Manildo - X Vai su X
Perù, continua la protesta contro la presidente Dina Boluarte: violenti scontri con la polizia - (LaPresse) Secondo giorno consecutivo di proteste a Lima, in Perù, contro il governo della presidente Dina Boluarte. Secondo msn.com
Fact-checking: questo video non mostra una protesta a Kiev contro il presidente ucraino Zelensky - Un video condiviso da esponenti della destra americana mostra una protesta contro una controversa legge anticorruzione su cui Zelensky ha fatto marcia indietro, e non una manifestazione contro il ... Da it.euronews.com