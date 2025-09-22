Personale ATA ecco le mansioni per profilo previste dal Contratto

Il nuovo sistema di classificazione del personale ATA, entrato in vigore il 1° maggio 2024 con il CCNL 2019-21, ridefinisce ruoli e funzioni dei profili professionali. Di seguito, un riepilogo delle principali mansioni previste per ogni profilo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Personale ATA, ecco le mansioni per profilo previste dal Contratto

