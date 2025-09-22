Perdite d' acqua Vitorchiano come un colabrodo | Situazione inaccettabile che va avanti da settimane
“A Vitorchiano gravi perdite d'acqua si protraggono da settimane, senza che siano stati attuati interventi risolutivi”. La denuncia è dell'associazione ambientalista Fare verde, che lancia un appello al Comune e al gestore del servizio idrico Talete: “La dispersione idrica rappresenta non solo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: perdite - acqua
Progetto di legge per la riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo, obiettivi: azzerare gli sprechi, ridurre le perdite e garantire l'acqua
Acqua, Talete dichiara guerra agli sprechi con la tecnologia anti-perdite
Qualiano e Torretta Scalzapecora: degrado ambientale tra rifiuti, incendi e perdite d’acqua
Ricerca Perdite Acqua e Videoispezioni Edil Molini di Pigaiani Cristian | Verona - facebook.com Vai su Facebook
Il labrador che fiuta le perdite di acqua in mostra al Med Water Lab - - X Vai su X
Perdite d'acqua, Vitorchiano come un colabrodo: Situazione inaccettabile che va avanti da settimane; Gravi perdite d’acqua a Vitorchiano: Fare Verde sollecita interventi immediati; “Tre gravi perdite d’acqua da settimane a Vitorchiano, si intervenga subito”.
Perdite d’acqua sotterranee, la soluzione arriva… dal cielo! - Il problema delle perdite nella rete idrica italiana rappresenta una delle principali criticità nella gestione delle risorse idriche del Paese. Riporta hwupgrade.it
Sicurezza domestica smart con il sensore di perdite d’acqua: oggi ne acquisti 3 a prezzo stracciato - Il rilevatore di perdite d'acqua di Meross è un dispositivo semplice ma altamente tecnologico che protegge casa e/o uffici da perdite d'acqua che potrebbero causare non pochi danni. Scrive ilrestodelcarlino.it