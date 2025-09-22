Perdite d' acqua Vitorchiano come un colabrodo | Situazione inaccettabile che va avanti da settimane

“A Vitorchiano gravi perdite d'acqua si protraggono da settimane, senza che siano stati attuati interventi risolutivi”. La denuncia è dell'associazione ambientalista Fare verde, che lancia un appello al Comune e al gestore del servizio idrico Talete: “La dispersione idrica rappresenta non solo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it