Perde il controllo dell'auto in tangenziale a Brescia e si schianta | morta la 28enne Michela Righetto

Michela Righetto è deceduta il 21 settembre dopo essersi schiantata con l'auto in tangenziale a Brescia. La 28enne avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non è ancora chiaro il motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

