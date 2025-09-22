Perché un giornalista è stato rimosso dalla votazione del Pallone d'Oro | ha perso credibilità

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a due anni fa Enrique Wolff esprimeva i voti per l'Argentina per l'assegnazione del Pallone d'Oro, ma dal 2024 è stato rimosso da 'France Football': "Abbiamo cambiato giornalista e non vota più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - giornalista

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Giornalista 232 Stato