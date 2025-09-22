Perché per Verstappen vincere il mondiale F1 2025 è quasi impossibile nonostante i trionfi di Monza e Baku

Max Verstappen rilancia con i successi di Monza e Baku ma è ancora a -69 punti da Piastri. Perché rimontare su McLaren è quasi impossibile nonostante la rinascita della Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il GP di Singapore sarà la sliding door della stagione per quanto riguarda il mondiale piloti. Lo scorso anno a sette gare dal termine Norris inseguiva Verstappen a -59. Perché non dovrebbe crederci il campione del mondo a -69 da Piastri ? Tra l'altro (giocofor

[#F1] Secondo il team principal McLaren, la vittoria di Verstappen a Monza non è stata casuale: "Da come parla Max c'è la sensazione che siano riusciti a trovare il modo per viaggiare più bassi". Andrea, quindi, lancia un monito ai suoi piloti perché l'olandese

Perché per Verstappen vincere il mondiale F1 2025 è quasi impossibile nonostante i trionfi di Monza e Baku - Il resto del calendario (a partire da Singapore, pista mai conquistata da Verstappen) si annuncia ostico: alto degrado gomme, trazione e temperature elevate non esaltano le caratteristiche della RB21.

La Formula 1 non può fare i conti senza Max Verstappen - Il pilota della Red Bull si è riavvicinato al primo posto: è difficile che possa vincere il Mondiale, ma sarà un bel problema per i due che se lo contendono ...