Perché per Verstappen vincere il mondiale F1 2025 è quasi impossibile nonostante i trionfi di Monza e Baku

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen rilancia con i successi di Monza e Baku ma è ancora a -69 punti da Piastri. Perché rimontare su McLaren è quasi impossibile nonostante la rinascita della Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it

perch233 verstappen vincere mondialePerché per Verstappen vincere il mondiale F1 2025 è quasi impossibile nonostante i trionfi di Monza e Baku - Il resto del calendario (a partire da Singapore, pista mai conquistata da Verstappen) si annuncia ostico: alto degrado gomme, trazione e temperature elevate non esaltano le caratteristiche della RB21. Lo riporta fanpage.it

perch233 verstappen vincere mondialeLa Formula 1 non può fare i conti senza Max Verstappen - Il pilota della Red Bull si è riavvicinato al primo posto: è difficile che possa vincere il Mondiale, ma sarà un bel problema per i due che se lo contendono ... ilpost.it scrive

